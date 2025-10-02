Anche Antonio Cassano, ex attaccante proprio dell’Inter, ha parlato di Pio Esposito: ecco le sue dichiarazioni

“Le donne scriveranno, gli altri chiederanno… tutti fuori dai coglioni! Dite a loro di comprarsi i biglietti, le maglie: a Pio e Camarda consiglio di stare lontani da tutti e avere solo la famiglia accanto”, ha detto Cassano.