Cassano: “Pio Esposito? Alle donne che gli scriveranno dovrà rispondere che…”

Anche Antonio Cassano, ex attaccante proprio dell’Inter, ha parlato di Pio Esposito: ecco le sue dichiarazioni
Anche Antonio Cassano, ex attaccante proprio dell’Inter, ha parlato di Pio Esposito. Queste le sue dichiarazioni sul baby centravanti nerazzurro.

“Le donne scriveranno, gli altri chiederanno… tutti fuori dai coglioni! Dite a loro di comprarsi i biglietti, le maglie: a Pio e Camarda consiglio di stare lontani da tutti e avere solo la famiglia accanto”, ha detto Cassano.

