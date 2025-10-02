Anche Antonio Cassano, ex attaccante proprio dell’Inter, ha parlato di Pio Esposito. Queste le sue dichiarazioni sul baby centravanti nerazzurro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cassano: “Pio Esposito? Alle donne che gli scriveranno dovrà rispondere che…”
ultimora
Cassano: “Pio Esposito? Alle donne che gli scriveranno dovrà rispondere che…”
Anche Antonio Cassano, ex attaccante proprio dell’Inter, ha parlato di Pio Esposito: ecco le sue dichiarazioni
“Le donne scriveranno, gli altri chiederanno… tutti fuori dai coglioni! Dite a loro di comprarsi i biglietti, le maglie: a Pio e Camarda consiglio di stare lontani da tutti e avere solo la famiglia accanto”, ha detto Cassano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA