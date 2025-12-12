A Sky Sport, Stefano Borghi è tornato sulla sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Liverpool in Champions League. Ecco le parole del giornalista:
"Questa era una partita che per le regole del calcio e per la loro applicazione doveva finire in pareggio e per l'Inter un punto in più avrebbe fatto tanta differenza. Forse si può discutere anche sui cambi di Chivu, che si potevano fare anche qualche minuto prima, ma era una partita pareggiata".
"Non è rigore per il Liverpool, ma il problema continuano a essere i varisti: lì vedono una chiara simulazione e comunque richiamano l'arbitro".
(Fonte: Sky Sport)
