Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dei progressi di Luis Henrique nel ruolo di quinto a destra
Biasin: “Luis Henrique? Anche Perisic ci ha messo tempo. Chivu ci sta lavorando bene”
"Luis Henrique? Chivu continua a spiegare questa cosa: molti pensano che lui abbia tolto Luis Henrique col Pisa perché era il problema della partita. No, l'Inter doveva inserire Dimarco a tutti i costi. L'Inter pende a sinistra, ma tanto, per mille motivi. Luis Henrique sta imparando il ruolo e lo sta imparando bene. L'Inter ha una pulizia in fase d'uscita che prima non aveva, magari non fa la cosa difficile, ma hai la garanzia che non succedono cose drammatiche. Poi devi prendere che abbia anche le altre cose che aveva lo scorso anno.
Ha imparato molto bene la fase difensiva, ora ci deve mettere il resto. L'esterno a tutta fascia è un ruolo difficilissimo, rari quelli che nascono e sanno fare quella cosa lì. Anche Perisic ci ha messo del tempo. Questo significa che 25 milioni sono un investimento sicuro? No, ci deve mettere tanto di più, intanto sono arrivate a gennaio proposte superiore ai 25 milioni dalla Premier e credo che Chivu ci stia lavorando benissimo".
