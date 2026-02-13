"Luis Henrique? Chivu continua a spiegare questa cosa: molti pensano che lui abbia tolto Luis Henrique col Pisa perché era il problema della partita. No, l'Inter doveva inserire Dimarco a tutti i costi. L'Inter pende a sinistra, ma tanto, per mille motivi. Luis Henrique sta imparando il ruolo e lo sta imparando bene. L'Inter ha una pulizia in fase d'uscita che prima non aveva, magari non fa la cosa difficile, ma hai la garanzia che non succedono cose drammatiche. Poi devi prendere che abbia anche le altre cose che aveva lo scorso anno.