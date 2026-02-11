Fabrizio Biasin ha parlato della grande sfida di sabato tra Inter e Juve ed è tornato anche sull’argomento Luis Henrique

Andrea Della Sala Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 15:46)

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della grande sfida di sabato tra Inter e Juve ed è tornato anche sull’argomento Luis Henrique:

L'Inter ha una necessita che è quasi un obbligo: tornare a vincere una partita con una tra Juve, Milan e Napoli. Non accade dal 22 aprile 2024, giorno della seconda stella. E l'unico neo di una squadra che per il resto viaggia alla grandissima.

Inutile snocciolare i dati, ben li conoscete, ma giusto spendere una parola per un ragazzotto maltrattato per mesi e simbolo della gestione-Chivu. Si chiama Luis Henrique, è stato massacrato dalla stampa anche oltre i suoi demeriti (che ci sono stati, sia chiaro), ma sempre difeso dal suo tecnico che ne ha premiato le doti di applicazione e "pulizia" in conduzione. Bastano le ultime partite per giustificare una spesa da 25 milioni? Certo che no, serve molto di più, ma laddove tanti allenatori avrebbero gettato la spugna (c'è chi butta nell'umido giocatori da 40 milioni dopo pochi mesi), Chivu ha capito che bastava attendere e "lavorarci su". Ovvero il compito di qualunque bravo allenatore, soprattutto nell'era in cui grano da buttare davvero non ce n'è.