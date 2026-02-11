FC Inter 1908
Dimarco migliore grazie all’addio di Inzaghi? Ambrosini: “Abbiamo sottovalutato una cosa”

Del grande rendimento di Dimarco e delle differenze con lo scorso anno ha parlato l'ex centrocampista a Elastici
Andrea Della Sala Redattore 

Del grande rendimento di Dimarco e delle differenze con lo scorso anno ha parlato l'ex centrocampista Massimo Ambrosini a Elastici:

Miglioramento Dimarco: crescita, mentale fisica, compiti diversi? Psicologica, mentale, ho sentito intervista in cui dice che ha dovuto resettare tutto e ripartire. Dal punto di vista tecnico non ci sono molte differenze, ma il fatto di sentirsi precario che magari abbiamo sottovalutato magari in lui generavano un senso di precarietà che inconsciamente lo potevano frenare. Ora fa le stesse cose con continuità. Il fatto di difendere alto dell'Inter ha diminuito il suo errore in difesa. 

