Alfredo Pedullà è intervenuto sul suo canale Youtube per parlare anche di Antonio Conte dopo l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia

Matteo Pifferi Redattore 11 febbraio - 15:05

Alfredo Pedullà è intervenuto sul suo canale Youtube per parlare anche di Antonio Conte dopo l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia:

"Le lacrime non sono mai piaciute, soprattutto quando i fatti non giustificano il versamento delle lacrime stesse. Le colpe te li devi prendere a prescindere, parlo di Conte e del Napoli, della ricerca continua di alibi. Una stagione complicata, fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia, Conte respinge il discorso sulla rimonta scudetto ma il piazzamento Champions è una miseria rispetto a quanto è stato investito. Gli arbitri sbagliano per tutti, non si può piangere a senso unico. Il rigore di Genoa-Napoli è stato giudicato non rigore dal responsabile CAN, sbagliano a tuo favore e anche contro. Per me è inaccettabile che uno come Conte, che è molto spinto mediaticamente rispetto ad altri che vengono criticati se perdono una partita, pensi sempre sia colpa di altri.

Mai una volta che dica che è colpa sua. Il mercato gliel'hanno fatto su misura. E tutti hanno avuto infortuni, non puoi prendere 6 gol col PSV anche se giochi con le riserve, non è possibile, è anche colpa tua, non puoi pareggiare in 11 contro 10 a Copenaghen, è un tragitto insufficiente. Se avessero detto che il Napoli, dopo quel popò di mercato, avrebbe fatto questo sgorbio inguardabile in Champions, allora De Laurentiis non avrebbe speso quei soldi. Non facciamo ridere, queste cose fanno ridere, il focus oggi deve essere solo su Conte, non su Starace che prepara il caffè. Bisogna essere sinceri e dare le colpe anche a chi le scarica da altre parti. Conte deve giustificare anche gli avalli per Lucca e Lang, perché non lo fa? La notte di Eindhoven è una vergogna inaccettabile, una volta Conte dovrebbe dire: "Ho sbagliato, è colpa anche mia". Conte è un grande allenatore al primo anno, dal primo anno e un giorno iniziano le problematiche. Aveva deciso di andare via da Napoli, ha cambiato idea perché altri non l'hanno più chiamato o magari ha rinunciato lui, inutile che raccontiamo cose non vere.

De Laurentiis lo ha blindato promettendogli di tutto. Gli infortuni che avrebbero steso una mandria di bisonti? I bisonti si alzano e riprendono a camminare, gli alibi stanno a zero. Conte ha fatto così ovunque, le sue campagne europee sono fallimentari, non si può sedere al tavolo al ristorante neanche da 1€, non lo vogliono, lo ritengono non all'altezza di una campagna europea, smettiamola di dare colpe agli altri. Come se un film sbagliato non fosse colpa del regista ma di un operatore di ripresa.

Caro Antonio Conte, ti vorrei dare un consiglio: ti seguo da 30 anni, ti ho stimato e anche mi sono schierato a favore in alcuni momenti complicati della tua carriera perché non volevo criminalizzare e dando sentenze come avevano fatto tutti. La prossima che fai 2 con le dita, fai bene, ma col numero 2 ma c'è anche il numero 30, sei arrivato 30° in Champions. Sei arrivato dietro al Pafos. Trentesimo malgrado gli investimenti di De Laurentiis. Fai 2, Conte, ma fai anche 30. Il 30° posto è un'onta incancellabile. Conte ieri ha detto che hanno dovuto fare mercato a saldo zero, meno male per De Laurentiis. Un minimo di autocritica ogni tanto. Conte ha fatto un capolavoro vincendo allo scudetto ma ricordate bene quanto ha speso dopo la sconfitta di Verona all'esordio un anno fa. E ricordate che il Napoli ha vinto lo scudetto anche due stagioni prima, non è un evento miracoloso che capita ogni 100 anni. E con Spalletti queste cifre non erano state spese"