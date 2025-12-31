Luis Henrique, in questi primi mesi all'Inter, ha alternato belle partite ad altre meno convincenti.
Fa tutto parte di un normale processo di adattamento ad un altro tipo di calcio ma il brasiliano contro l'Atalanta ha mostrato le sue doti anche in fase difensiva, ricevendo anche le lodi di Chivu.
Intervenuto su Twitter, Fabrizio Biasin ha commentato così la prestazione di Luis Henrique in quel di Bergamo:
"E comunque Luis Henrique (per chi non si lascia condizionare dalle etichette che troppo in fretta vengono appiccicate addosso ai giocatori) in Atalanta-Inter è stato tra i migliori in campo.
Cosa che, tra l’altro, pensa anche il suo allenatore".
