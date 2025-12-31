Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del futuro di Frattesi e Cancelo . "Sono due giocatori molto importanti. Cancelo se ha voglia di tornare può essere protagonista. E' un giocatore straordinario, con esperienza e che darebbe una mano all'Inter, che non avrà per un po' Dumfries".

"E non è vecchio, anzi. Frattesi è forte, però non so quanto possa spostare gli equilibri in una Juve che sta costruendo qualcosa di significativo con Spalletti. Per me ha un buon materiale tecnico e umano, sta incanalando tutte le sue forze per cambiare le forze. Aggiungerebbe qualcosa alla Juve ma non la farebbe decollare. Cancelo invece è più impattante".