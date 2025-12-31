FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marinozzi: “Inter mi ha deluso a Bergamo per un motivo. Ecco chi farebbe fare grosso upgrade”

ultimora

Marinozzi: “Inter mi ha deluso a Bergamo per un motivo. Ecco chi farebbe fare grosso upgrade”

Marinozzi: “Inter mi ha deluso a Bergamo per un motivo. Ecco chi farebbe fare grosso upgrade” - immagine 1
Il giornalista Andrea Marinozzi, durante Fontana di Trevi, ha parlato della gara vinta dall'Inter contro l'Atalanta domenica sera
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Andrea Marinozzi, durante Fontana di Trevi, ha parlato della gara vinta dall'Inter contro l'Atalanta domenica sera:

Marinozzi: “Inter mi ha deluso a Bergamo per un motivo. Ecco chi farebbe fare grosso upgrade”- immagine 2

"Bisseck era sempre libero. Questo vantaggio dovevano sfruttarlo meglio, l'Inter sfrutta la miglior qualità che ha portato Chivu: il recupero palla. Il gol arriva da un recupero offensivo, il sesto in questo campionato. L'impressione che ho nel guardare l'Inter di Chivu rispetto a quella di Inzaghi è che sia una squadra meno efficace con la palla e più pericolosa senza. Quando ci sono dei vantaggi nella gestione del pallone non riescono mai a sfruttarli a pieno perché cercano di essere prudenti. Mi aspettavo qualcosa in più, soprattutto nel primo tempo. Bravo Chivu a mettere un centrocampista e a passare al 5-4-1. Mi ha deluso nel primo tempo l'Inter, per come era stata impostata la partita doveva chiuderla all'intervallo e invece era ancora in bilico. Pensa Gila-Akanji-Bastoni credo sia un grande upgrade". 

Leggi anche
Impallomeni: “Cancelo straordinario, può dare una mano all’Inter. E su...
Napoli, Tiberio Ancora: “Dopo la gara con l’Inter capii una cosa. Lukaku mi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA