"Bisseck era sempre libero. Questo vantaggio dovevano sfruttarlo meglio, l'Inter sfrutta la miglior qualità che ha portato Chivu: il recupero palla. Il gol arriva da un recupero offensivo, il sesto in questo campionato. L'impressione che ho nel guardare l'Inter di Chivu rispetto a quella di Inzaghi è che sia una squadra meno efficace con la palla e più pericolosa senza. Quando ci sono dei vantaggi nella gestione del pallone non riescono mai a sfruttarli a pieno perché cercano di essere prudenti. Mi aspettavo qualcosa in più, soprattutto nel primo tempo. Bravo Chivu a mettere un centrocampista e a passare al 5-4-1. Mi ha deluso nel primo tempo l'Inter, per come era stata impostata la partita doveva chiuderla all'intervallo e invece era ancora in bilico. Pensa Gila-Akanji-Bastoni credo sia un grande upgrade".