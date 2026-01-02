FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Maresca? Scelta senza senso, è tra i più bravi al mondo. Il Chelsea è tornato…”

ultimora

Biasin: “Maresca? Scelta senza senso, è tra i più bravi al mondo. Il Chelsea è tornato…”

Biasin: “Maresca? Scelta senza senso, è tra i più bravi al mondo. Il Chelsea è tornato…” - immagine 1
Il giornalista commenta la scelta del Chelsea di separarsi dall'allenatore
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Biasin: “Maresca? Scelta senza senso, è tra i più bravi al mondo. Il Chelsea è tornato…”- immagine 2
WROCLAW, POLAND - MAY 28: Enzo Maresca, Manager of Chelsea, speaks to Enzo Fernandez of Chelsea after team mate Nicolas Jackson (not pictured) scores his team's second goal during the UEFA Conference League Final 2025 between Real Betis Balompie and Chelsea FC at Stadion Wroclaw on May 28, 2025 in Wroclaw, Poland. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

È durato 18 mesi il matrimonio tra Enzo Maresca e il Chelsea. "Con obiettivi importanti ancora da raggiungere in quattro competizioni, compresa la qualificazione alla prossima Champions League, Enzo e il club credono che un cambiamento possa dare alla squadra le migliori opportunità di riportare la stagione sui binari giuste", è stato il comunicato del club inglese.

Biasin: “Maresca? Scelta senza senso, è tra i più bravi al mondo. Il Chelsea è tornato…”- immagine 3
Getty

Una scelta 'senza senso' secondo Fabrizio Biasin. "Il club è tornato alle dinamiche del passato dopo i successi in Conference e nel Mondiale per Club. Scelta senza senso. Maresca è tra i più bravi al mondo e troverà subito una nuova panchina", ha detto il giornalista a Radio Sportiva.

(Radio Sportiva)

Leggi anche
SERIE A – Leao porta il Milan al primo posto: un gol del portoghese piega il Cagliari
D. Rossi: “Scudetto? Napoli e Inter candidate principali. Allegri non dice una cosa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA