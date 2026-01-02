È durato 18 mesi il matrimonio tra Enzo Maresca e il Chelsea . "Con obiettivi importanti ancora da raggiungere in quattro competizioni, compresa la qualificazione alla prossima Champions League, Enzo e il club credono che un cambiamento possa dare alla squadra le migliori opportunità di riportare la stagione sui binari giuste", è stato il comunicato del club inglese.

Una scelta 'senza senso' secondo Fabrizio Biasin. "Il club è tornato alle dinamiche del passato dopo i successi in Conference e nel Mondiale per Club. Scelta senza senso. Maresca è tra i più bravi al mondo e troverà subito una nuova panchina", ha detto il giornalista a Radio Sportiva.