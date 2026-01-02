Leao porta il Milan al primo posto (momentaneo) in classifica. È bastata una rete del portoghese per piegare il Cagliari e permettere ai rossoneri di tornare dall'Unipol Domus con tre punti importantissimi. Dopo un primo tempo giocato a ritmi bassi, nella ripresa Leao, servito da Rabiot, batte Caprile.
Un gol del portoghese all'inizio del secondo tempo è bastato ai rossoneri per avere la meglio sul Cagliari
Per il resto del secondo tempo i rossoneri controllano la gara senza particolari affanni e sfiorano il raddoppio con Pulisic. Rossoneri che scavalcano l'Inter e tornano al primo posto.
