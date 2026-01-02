FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora SERIE A – Leao porta il Milan al primo posto: un gol del portoghese piega il Cagliari

ultimora

SERIE A – Leao porta il Milan al primo posto: un gol del portoghese piega il Cagliari

SERIE A – Leao porta il Milan al primo posto: un gol del portoghese piega il Cagliari - immagine 1
Un gol del portoghese all'inizio del secondo tempo è bastato ai rossoneri per avere la meglio sul Cagliari
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

SERIE A – Leao porta il Milan al primo posto: un gol del portoghese piega il Cagliari - immagine 1
Getty Images

Leao porta il Milan al primo posto (momentaneo) in classifica. È bastata una rete del portoghese per piegare il Cagliari e permettere ai rossoneri di tornare dall'Unipol Domus con tre punti importantissimi. Dopo un primo tempo giocato a ritmi bassi, nella ripresa Leao, servito da Rabiot, batte Caprile.

SERIE A – Leao porta il Milan al primo posto: un gol del portoghese piega il Cagliari- immagine 3
Getty Images

Per il resto del secondo tempo i rossoneri controllano la gara senza particolari affanni e sfiorano il raddoppio con Pulisic. Rossoneri che scavalcano l'Inter e tornano al primo posto.

Leggi anche
D. Rossi: “Scudetto? Napoli e Inter candidate principali. Allegri non dice una cosa...
Lazio, Sarri torna in campo dopo l’operazione: il tecnico ha diretto l’allenamento a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA