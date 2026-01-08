Manuel Akanji è sempre più al centro del progetto tecnico dell'Inter. Arrivato la scorsa estate dal Manchester City, il difensore svizzero è un imprescindibile di Chivu. Ne ha parlato a Pressing Fabrizio Biasin:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Biasin: “Inter, io faccio un nome su tutti. Per me è il miglior acquisto in assoluto”
ultimora
Biasin: “Inter, io faccio un nome su tutti. Per me è il miglior acquisto in assoluto”
Akanji è sempre più al centro del progetto Inter. Arrivato la scorsa estate dal Manchester City, il difensore svizzero è un imprescindibile
"Secondo me Carlos Augusto ha giocato un partitone. Mkhitaryan, che è stato messo in discussione, è stato fra i migliori. Poi c'è Dimarco, che ha numeri impressionanti e che gioca da attaccante aggiunto. La squadra sta bene fisicamente. Akanji? E' arrivato nelle ultime ore di mercato ma Chivu non lo toglie mai".
"Credo sia il miglior acquisto estivo in generale dell'Inter. Quando l'Inter ha scelto Chivu, in giro c'erano tanti dubbi. E' stata una scelta magari un po' forzata, ma questo allenatore è davvero sul pezzo".
(Fonte: Pressing - Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA