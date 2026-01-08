Akanji è sempre più al centro del progetto Inter. Arrivato la scorsa estate dal Manchester City, il difensore svizzero è un imprescindibile

Marco Macca Redattore 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 16:14)

Manuel Akanji è sempre più al centro del progetto tecnico dell'Inter. Arrivato la scorsa estate dal Manchester City, il difensore svizzero è un imprescindibile di Chivu. Ne ha parlato a Pressing Fabrizio Biasin:

"Secondo me Carlos Augusto ha giocato un partitone. Mkhitaryan, che è stato messo in discussione, è stato fra i migliori. Poi c'è Dimarco, che ha numeri impressionanti e che gioca da attaccante aggiunto. La squadra sta bene fisicamente. Akanji? E' arrivato nelle ultime ore di mercato ma Chivu non lo toglie mai".

"Credo sia il miglior acquisto estivo in generale dell'Inter. Quando l'Inter ha scelto Chivu, in giro c'erano tanti dubbi. E' stata una scelta magari un po' forzata, ma questo allenatore è davvero sul pezzo".

(Fonte: Pressing - Mediaset)