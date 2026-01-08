Sesta vittoria consecutiva per l'Inter di Chivu, che ieri sera si è imposta con il punteggio di 0-2 contro il Parma. Il club nerazzurro, come di consueto, affida ai propri tifosi il compito di scegliere il migliore in campo attraverso il consueto appuntamento con il sondaggo social.
Parma-Inter, chi è stato il migliore in campo? I quattro candidati proposti
Spazio al consueto sondaggio social: ai tifosi nerazzurri il compito di assegnare il premio di MVP per il match di ieri sera
Quattro i candidati proposti: si trattai di Marcus Thuram, Carlos Augusto, Federico Dimarco e Manuel Akanji.
