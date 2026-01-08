Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Kristjan Asllani, in uscita dal Torino dopo il prestito dall'Inter della scorsa estate:
Moretto: “Inter, alcuni club stanno chiamando per Asllani. Il Torino non può…”
"In uscita c'è Asllani, col rientro del giocatore solo una volta che ci sarà la soluzione giusta. Ci sono club che iniziano a chiamare. Il Girona ha chiesto informazioni all'Inter, sul tipo di formula e sullo stipendio del calciatore. C'è più di qualche contatto. Sta cercando di capire se ci sono le condizioni: ci sono anche dei club in Italia".
"Il Toro non può procedere unilateralmente all'interruzione del prestito, serve l'ok dell'Inter che però vuole trovare prima un'altra soluzione".
