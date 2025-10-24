"Conte come non lo abbiamo mai visto? A me le parole di Conte sorprendono da 0 a 100, 0. Non mi stupiscono per niente. A volte fa un certo tipo di discorsi anche quando vince. Non mi sorprende che rispetto a una situazione complicata dica delle cose che secondo me sono irricevibili. L'idea che ci si possa lamentare di un mercato in cui arrivano 9 giocatori importanti è paradossale. Posso capire che ci voglia tempo per inserirli, ma non può essere un problema avere fatto un grande mercato. Quando dice c'è qualcosa che non va non ha in mente nessuno. Ha bisogno di scaricare la tensione, crea quel trambusto che storicamente gli fa rimettere le cose a posto.