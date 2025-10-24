Durante L'ascia o raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato delle parole di Conte dopo la pensate sconfitta subita in Champions League:
Biasin: “Milan favorito per lo scudetto. Conte irricevibile. Ogni volta che perde ha bisogno di…”
"Conte come non lo abbiamo mai visto? A me le parole di Conte sorprendono da 0 a 100, 0. Non mi stupiscono per niente. A volte fa un certo tipo di discorsi anche quando vince. Non mi sorprende che rispetto a una situazione complicata dica delle cose che secondo me sono irricevibili. L'idea che ci si possa lamentare di un mercato in cui arrivano 9 giocatori importanti è paradossale. Posso capire che ci voglia tempo per inserirli, ma non può essere un problema avere fatto un grande mercato. Quando dice c'è qualcosa che non va non ha in mente nessuno. Ha bisogno di scaricare la tensione, crea quel trambusto che storicamente gli fa rimettere le cose a posto.
La situazione non è drammatica. Continuo a dire che il Milan, senza Champions, ha buone possibilità di arrivare davanti. Conte scarica molto le responsabilità: chi deve fare un passo verso un'evoluzione della propria carriera è proprio Conte. Lang in questo momento pensa che il suo nemico sia il suo allenatore. È Conte che deve dare delle risposte. Conte molto più che bravissimo, ma l'idea che si debba aspettare due mesi per inserire un giocatore nel 2025 non te la puoi permettere".
