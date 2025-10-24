FC Inter 1908
Damascelli: “6-2 col Psv molto peggio che 5-0 col Psg. Inaccettabile Conte. Se cade con l’Inter…”

Tony Damascelli ha criticato aspramente Antonio Conte e il Napoli dopo la pesante sconfitta per 6-2 contro il Psv Eindhoven
Marco Astori
Tra le pagine dell'edizione odierna de Il Giornale, Tony Damascelli ha criticato aspramente Antonio Conte e il Napoli dopo la pesante sconfitta per 6-2 contro il Psv Eindhoven: "Essere travolti dal Psg, come è accaduto all’Inter, o dal Manchester United o Bayern, come è capitato alla Roma, ci sta negli almanacchi del calcio ma concedere sei gol al Psv Eindhoven è un murale che non potrà essere più cancellato.

Se il risultato dei campioni d’Italia è figlio di una serata folle, il commento successivo di Antonio Conte, alla prestazione, è stato ancora più inaccettabile, perché l’allenatore, secondo suo classico repertorio, scarica su squadra e società le responsabilità, ricorrendo a concentrazione, umiltà, sacrificio, sostantivi da catechismo invece di ammettere i propri errori, di formazione e di preparazione.

Non avendo contraddittorio forte dice che nove acquisti sono stati troppi ed evita di ricordare che l’anno scorso gli acquisti, pur senza impegni di coppe europee, furono di uguale numero: Lukaku, Buongiorno, Gilmour, Rafa Marin, McTominay, Neres, Spinazzola ai quali si aggiunsero Billing, Okafor. Le chiacchiere, le sue, stanno a zero, tira già vento contrario, non si possono escludere colpi di scena e De Laurentiis non è certamente un presidente molle e passivo. La sfida di sabato contro l’Inter, al Maradona, sembra organizzata dal diavolo, perché, dopo due sconfitte consecutive, il Napoli non può nuovamente cascare, dipende come, altrimenti è possibile la qualunque".

