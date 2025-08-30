Il tecnico è stato esonerato dal Fenerbahce dopo aver fallito l'accesso alla prossima Champions League. Il pensiero del giornalista

Gianni Pampinella Redattore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 14:32)

José Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce dopo aver fallito l'accesso alla prossima Champions League. Per Fabrizio Biasin lo Special One adesso si trova davanti a un bivio. "L’esonero di José Mourinho dal Fenerbahce non è una notizia, ma la stanca replica di un copione ormai logoro, recitato su un palcoscenico sempre meno prestigioso (e ve lo scrive un innamorato pazzo del “Santo” di Setubal). E come in ogni finale già scritto, l'attore protagonista che ha accettato quella parte solo per non rimanere fuori dal giro, prima di uscire di scena non dimentica di puntare il dito sulla scenografia, sulla produzione, su chiunque non sia sé stesso. Mourinho si sente ancora un re, ma continua a scegliere regni che non ritiene alla sua altezza".

"Oggi, per non sbiadire nel ricordo di sé stesso, si trova di fronte a un bivio con due sole uscite. La prima è accettare di non essere più Mourinho, ma di reinventarsi in un allenatore che rimane a lungo in un posto, che pazienta, che ha parole positive per il club, che costruisce qualcosa. Lo può fare solo dove non ha l’obbligo del risultato, obbligo che anche lui ha bisogno di togliersi. E deve accettare meno soldi, ovviamente".

"La seconda, forse la più adatta a una catarsi definitiva, è mettersi il cuore in pace e accettare la panca di una Nazionale. Sarebbe la cura perfetta per la sua malattia più grande. In una selezione non c’è mercato, non ci sono presidenti da sfidare per l’acquisto mancato, c’è solo il campo, la scelta degli uomini, la preparazione delle partite, tutto ciò in cui era un maestro a inizio carriera e poi, progressivamente, non lo è stato più. Lo costringerebbe a essere un gestore di risorse e limiterebbe il protagonismo mediatico a poche e selezionate finestre. La scelta è solo sua: continuare a sentirsi un re in esilio o capire che si può essere grandi anche senza una corona (e ve lo scrive un innamorato pazzo del “Santo” di Setubal)".

(Libero)