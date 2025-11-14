"Problema del Napoli non la classifica, ma l'atmosfera che è diventata tossica dopo le dichiarazioni di Conte. Non è la prima volta che lo fa, ma dall'altra parte non c'è il silenzio dei giocatori. La gestione della settimana col doppio confronto è un grosso problema: i giocatori gli sanno dicendo che non si può andare avanti così. E la risposta di Conte è: non mi presento all'allenamento.

Domenica ho visto Ranocchia a Pressing e mi ha detto: in questo momento non vorrei essere nei panni di un giocatore del Napoli perché so cosa vuol dire questa pausa nazionali per loro. Subiranno una pressione psicologica e fisica per tornare ad avere quella resa. Io mi immaginavo Conte che andava là e li disintegrava e invece non si è presentato. Al fatto che fosse tutto già concordato non ci credo neanche un po'".