Il giornalista Fabrizio Biasin, durante il podcast L'ascia Raddoppia, ha parlato della situazione del Napoli dopo le parole di Conte post Bologna
ultimora
Biasin: “Napoli, atmosfera tossica per Conte. Cosa mi ha detto Ranocchia. E non credo affatto a…”
"Problema del Napoli non la classifica, ma l'atmosfera che è diventata tossica dopo le dichiarazioni di Conte. Non è la prima volta che lo fa, ma dall'altra parte non c'è il silenzio dei giocatori. La gestione della settimana col doppio confronto è un grosso problema: i giocatori gli sanno dicendo che non si può andare avanti così. E la risposta di Conte è: non mi presento all'allenamento.
Domenica ho visto Ranocchia a Pressing e mi ha detto: in questo momento non vorrei essere nei panni di un giocatore del Napoli perché so cosa vuol dire questa pausa nazionali per loro. Subiranno una pressione psicologica e fisica per tornare ad avere quella resa. Io mi immaginavo Conte che andava là e li disintegrava e invece non si è presentato. Al fatto che fosse tutto già concordato non ci credo neanche un po'".
© RIPRODUZIONE RISERVATA