FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Napoli, atmosfera tossica per Conte. Cosa mi ha detto Ranocchia. E non credo affatto a…”

ultimora

Biasin: “Napoli, atmosfera tossica per Conte. Cosa mi ha detto Ranocchia. E non credo affatto a…”

Biasin: “Napoli, atmosfera tossica per Conte. Cosa mi ha detto Ranocchia. E non credo affatto a…” - immagine 1
Il giornalista, durante il podcast L'ascia Raddoppia, ha parlato della situazione del Napoli dopo le parole di Conte post Bologna
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Fabrizio Biasin, durante il podcast L'ascia Raddoppia, ha parlato della situazione del Napoli dopo le parole di Conte post Bologna

"Problema del Napoli non la classifica, ma l'atmosfera che è diventata tossica dopo le dichiarazioni di Conte. Non è la prima volta che lo fa, ma dall'altra parte non c'è il silenzio dei giocatori. La gestione della settimana col doppio confronto è un grosso problema: i giocatori gli sanno dicendo che non si può andare avanti così. E la risposta di Conte è: non mi presento all'allenamento.

Biasin: “Napoli, atmosfera tossica per Conte. Cosa mi ha detto Ranocchia. E non credo affatto a…”- immagine 2

Domenica ho visto Ranocchia a Pressing e mi ha detto: in questo momento non vorrei essere nei panni di un giocatore del Napoli perché so cosa vuol dire questa pausa nazionali per loro. Subiranno una pressione psicologica e fisica per tornare ad avere quella resa. Io mi immaginavo Conte che andava là e li disintegrava e invece non si è presentato. Al fatto che fosse tutto già concordato non ci credo neanche un po'". 

Leggi anche
Inter, Scaloni non risparmia Lautaro: titolare con l’Argentina nell’amichevole...
Berardi rivela: “Ho spinto per lasciare Sassuolo, avevo accordo con un club a strisce...

© RIPRODUZIONE RISERVATA