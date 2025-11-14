FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Scaloni non risparmia Lautaro: titolare con l’Argentina nell’amichevole contro l’Angola

ultimora

Inter, Scaloni non risparmia Lautaro: titolare con l’Argentina nell’amichevole contro l’Angola

Inter, Scaloni non risparmia Lautaro: titolare con l’Argentina nell’amichevole contro l’Angola - immagine 1
Il capitano nerazzurro scenderà in campo dal 1' nel test match della Seleccion contro la formazione africana
Fabio Alampi Redattore 

Ultima uscita del 2025 per l'Argentina campione del mondo, che affronta oggi in amichevole l'Angola. Per l'occasione il ct Scaloni non rinuncerà a Lautaro Martinez: l'attaccante e capitano dell'Inter scenderà in campo dal primo minuto, supportato in avanti da Messi e da Thiago Almada.

Inter, Scaloni non risparmia Lautaro: titolare con l’Argentina nell’amichevole contro l’Angola- immagine 2
Getty Images

Il numero 10 nerazzurro rientrerà a Milano martedì pomeriggio, in anticipo rispetto al solito, avendo così più tempo per recuperare e per preparare al meglio il derby contro il Milan.

Leggi anche
Berardi rivela: “Ho spinto per lasciare Sassuolo, avevo accordo con un club a strisce...
Esposito e Dimarco decisivi nel successo dell’Italia in Moldova: il report dell’Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA