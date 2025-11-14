Ultima uscita del 2025 per l'Argentina campione del mondo, che affronta oggi in amichevole l'Angola. Per l'occasione il ct Scaloni non rinuncerà a Lautaro Martinez: l'attaccante e capitano dell'Inter scenderà in campo dal primo minuto, supportato in avanti da Messi e da Thiago Almada.
Inter, Scaloni non risparmia Lautaro: titolare con l'Argentina nell'amichevole contro l'Angola
Inter, Scaloni non risparmia Lautaro: titolare con l’Argentina nell’amichevole contro l’Angola
Il capitano nerazzurro scenderà in campo dal 1' nel test match della Seleccion contro la formazione africana
Il numero 10 nerazzurro rientrerà a Milano martedì pomeriggio, in anticipo rispetto al solito, avendo così più tempo per recuperare e per preparare al meglio il derby contro il Milan.
