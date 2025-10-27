Il giornalista, su Pressing, ha detto la sua sulla sconfitta dei nerazzurri al Maradona e sugli episodi che hanno caratterizzato la gara

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 14:32)

Fabrizio Biasin è intervenuto su Pressing e ha parlato anche di Napoli-Inter, degli episodi che l'hanno caratterizzata e di quanto accaduto nei novanta minuti del Maradona: «Dalla vittoria della seconda stella l'Inter ha affrontato le big 11 volte e non le ha mai battute e subisce 24 gol, se è un caso? Dobbiamo anche pensare che ha vinto con la Roma e ha fatto la sua bella partita. Quella col Napoli, possiamo dire due cose: l'Inter si deve mangiare le mani per i due gol concessi nel secondo tempo, bravissimo il Napoli a sfruttarli, e ci sono cali d'attenzione da sistemare», ha sottolineato.

«Ma non possiamo fare finta che la partita non sia stata condizionata da quello che è successo sul rigore. Quella roba lì indirizza la partita e c'è poco da dire, dal punto di vista psicologico cambia tutto. Poi tu devi essere bravo a non farti fregare e l'Inter deve rimanere sul pezzo e ha sbagliato in quello ma non avevo mai visto un rigore fischiato dal guardalinee», ha aggiunto il giornalista.

Lautaro-Conte — Biasin ha anche parlato di quanto accaduto in campo tra Lautaro e Conte: «L'Inter nel primo tempo ha giocato benissimo e l'episodio non lo crea l'Inter. Quindi i giocatori deve non farsi condizionare e restare sul pezzo, ci sta che psicologicamente perdi un minimo di riferimento. Conte-Lautaro? Nel Clasico di Spagna si è visto di peggio. Ci si deve mettere nei panni dei protagonisti. Lautaro è il capitano e probabilmente non è capitato solo quello che è successo tra loro nel 2021. Ma magari sono anche le considerazioni che Conte fa dell'Inter negli ultimi anni: l'Inter più forte e non vince, l'allenatore di prima e di quello dopo, tante cose che forse ha accumnulato e fanno girare le scatole. Lautaro magari dimostra così anche il suo modo di tenerci. Meglio se segna? Vecchio discorso su di lui se sbaglia una partita non vale niente, se segna ha fatto il suo dovere. Poi tutti parlano di Lautaro ma nessuno dici nulla del comportamento di Conte?».

(Fonte: Pressing)