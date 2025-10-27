Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha risposto duramente all'ex arbitro Bergonzi

Gianni Pampinella Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 14:32)

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha risposto duramente all'ex arbitro Bergonzi (QUI LE DICHIARAZIONI DELL'EX ARBITRO). "Avrei preferito non parlare, ma dopo aver sentito delle dichiarazioni di Bergonzi così gravi non posso farne a meno. Se lui vuole fare delle dichiarazioni sul rigore mi sta bene, non mi sta bene se in una televisione pubblica offende un calciatore come Di Lorenzo non lo posso permettere e non è corretto".

"Il signor Bergonzi, prima di parlare, dovrebbe studiare la storia di Di Lorenzo che è stato un esempio di lealtà sportiva per tutta la sua carriera. Di Lorenzo prima dell’espulsione di Manchester in Champions League non veniva espulso da 12 anni. Vorrei ricordare a Bergonzi che gli stessi arbitri hanno dichiarato che il capitano più corretto della Serie A è proprio Di Lorenzo".

"Le dichiarazioni di Bergonzi sono fuori luogo, prima di parlare ci dovrebbe pensare due volte per il ruolo che ricopre in una televisione pubblica. Dovrebbe rivedere i suoi comportamenti in televisione, tutti quelli che fanno il suo lavoro si sono limitati a giudicare il caso arbitrale, lui si è permesso di andare a sindacare il comportamento. Vorrei vedere alla Domenica Sportiva cosa hanno detto dopo Milan-Fiorentina dove è stato coinvolto un altro mio calciatore che è Parisi se ha detto le stesse cose.

Bergonzi può dire che non è rigore, ma non può usare il termine “antisportivo”, valuteremo una possibile querela insieme a Di Lorenzo".

(Kiss Kiss Napoli)