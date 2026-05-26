"Milan e Juventus non vanno in Champions non solo per Allegri e per Spalletti ma perché c'è disorganizzazione in società", dice Criscitiello

Matteo Pifferi Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 17:46)

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Intervenuto al podcast Cose Scomode su Aura Sport, Michele Criscitiello ha commentato così i risultati negativi di Milan e Juventus: "Milan e Juventus non vanno in Champions non solo per Allegri e per Spalletti ma perché c'è disorganizzazione in società e proprietà. Al Como sono organizzati, è un orologio svizzero creato in 3 anni. I Friedkin hanno la loro organizzazione, con Gasperini hanno trovato la chiave giusta. Il Napoli, piaccia o no, con Conte ha trovato quello che mancava.

L'Inter è regina, Beppone nazionale è un fenomeno su questo, anche se l'Inter non aveva la società, poi è passato ad un fondo, in Cina quegli altri li hanno arrestati e qui tutto a posto perché Marotta è un fenomeno su questo e gliel'abbiamo sempre riconosciuto. Attenzione, è anche la vittoria degli allenatori giovani, tolti Gasperini che è bravissimo e Conte che è una garanzia assoluta ma poi c'è Chivu che vince al primo colpo.

Io ero scettico, l'ho contestato tutte le puntate, ha vinto lui, ha ragione, ha vinto lui, applauso a lui e a Marotta. Fabregas ha vinto, applausi a lui, a Ludi e a tutto il Como. Ed è il fallimento di Spalletti e Allegri, successivo però al fallimento delle rispettive dirigenze"