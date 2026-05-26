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Pistocchi demolisce la conferenza Conte-ADL: “La gente ha riso, ma a me ha messo…”

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Questo il commento di Maurizio Pistocchi, che critica aspramente la conferenza stampa congiunta del presidente e dell'ormai ex allenatore
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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"La gente ha riso, a me personalmente questa press Conference, con il cellulare che squilla, De Laurentiis che straparla, e Conte che pubblicamente lo deride ha messo una grande tristezza.

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Per l’immagine disgregante che da del Napoli e per il poco rispetto che Conte dimostra verso il suo-generoso-datore di lavoro. C’è modo e modo, anche di lasciarsi e bisogna che a Conte qualcuno lo spieghi". Questo il commento di Maurizio Pistocchi, che critica aspramente la conferenza stampa congiunta del presidente e dell'ormai ex allenatore azzurro.

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