"La gente ha riso, a me personalmente questa press Conference, con il cellulare che squilla, De Laurentiis che straparla, e Conte che pubblicamente lo deride ha messo una grande tristezza.

Per l’immagine disgregante che da del Napoli e per il poco rispetto che Conte dimostra verso il suo-generoso-datore di lavoro. C’è modo e modo, anche di lasciarsi e bisogna che a Conte qualcuno lo spieghi". Questo il commento di Maurizio Pistocchi, che critica aspramente la conferenza stampa congiunta del presidente e dell'ormai ex allenatore azzurro.