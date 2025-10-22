Ho visto con la Roma la stessa Inter contro la Cremonese e me l'aspettavo così. Dopo aver fatto fatica nelle prime, l'Inter ha aggiustato la fase difensiva. Quando fa la fase difensiva al meglio diventa difficile da attaccare. Dalla sconfitta con la Juve c'è stata una svolta fondamentale, o si sta collegati alla passata stagione, a quel dramma sportivo oppure si svolta. Era proprio una questione mentale. C'è l'immagine di Dimarco col Sassuolo che scaraventa un tribuna un pallone, quella palla buttata in tribuna è molto significativa. Chivu ha detto che bisognava essere concreti e si è visto una cosa che negli ultimi 4 anni forse non avevamo mai visto. Quando hai la partita in pugno non devi stare troppo col fioretto, qualche pallone si può anche buttare via.