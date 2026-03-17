Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Fabrizio Biasin ha parlato anche della possibilità che Open VAR, trasmissione su Dazn, venga interrotta a partire dalla prossima stagione:
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Biasin: “Open VAR? Fatta così non ha senso e sembra che gli arbitri debbano…”
"Mi dispiace per la cancellazione della trasmissione di “Open Var”, ma fatta in questo modo ha poco senso. L’intento era ottimo in una trasmissione dove gli arbitri si espongono, ti raccontano delle cose e accettano un contraddittorio.
Al di là del fatto che c’è questa cosa tutta italiana di mettere le trasmissioni il martedì quando poi nelle partite del sabato tu sai già cosa pensano gli arbitri, nell’attuale trasmissione sembra che gli arbitri si debbano autoassolvere dai loro errori nel 90% dei casi, ammettendo in parte le loro colpe se proprio non possono evitare di farlo.
Open Var sembra diventato uno sfogatoio sociale dove gli arbitri hanno sempre ragione. Non c’è contraddittorio, a questo punto spero che venga migliorata con l’introduzione del contraddittorio".
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