Biasin: “Open VAR? Fatta così non ha senso e sembra che gli arbitri debbano…”

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Fabrizio Biasin ha parlato anche della possibilità che Open VAR, trasmissione su Dazn, venga interrotta a partire dalla prossima stagione:

"Mi dispiace per la cancellazione della trasmissione di “Open Var”, ma fatta in questo modo ha poco senso. L’intento era ottimo in una trasmissione dove gli arbitri si espongono, ti raccontano delle cose e accettano un contraddittorio.