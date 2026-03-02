Si accende il dibattito al tavolo di Pressing sulla narrativa che si fa dell'Inter in questo periodo, anche in ottica derby. Ecco lo scambio accesissimo tra Fabrizio Biasin e Franco Ordine.
Biasin: “Franco, mi chiedono perché ce l’hai con l’Inter visto che sei così imparziale”. Ordine replica
Biasin: "Prima del derby l'Inter avrebbe anche una partita non banale contro il Como che qualcosa ti porta via".
Ordine sbraita: "La vogliamo spostare? E allora spostiamola! Mettiamola in un'altra settimana, spostiamola!".
Biasin: "Franco sei tu quello dei calendari dispettosi. Tra l'altro io incontro un sacco di gente che mi dice: "Ma perché Franco Ordine ce l'ha così tanto con l'Inter pur essendo così imparziale?". E io non conosco la risposta".
Ordine: "Sai perché non conosci la risposta? Perché sei in cattiva fede. Sei un cattivone".
