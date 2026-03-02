FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Franco, mi chiedono perché ce l’hai con l’Inter visto che sei così imparziale”. Ordine replica

ultimora

Biasin: “Franco, mi chiedono perché ce l’hai con l’Inter visto che sei così imparziale”. Ordine replica

Biasin: “Franco, mi chiedono perché ce l’hai con l’Inter visto che sei così imparziale”. Ordine replica - immagine 1
Si accende il dibattito al tavolo di Pressing sulla narrativa che si fa dell'Inter: scambio accesissimo tra Fabrizio Biasin e Franco Ordine
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Si accende il dibattito al tavolo di Pressing sulla narrativa che si fa dell'Inter in questo periodo, anche in ottica derby. Ecco lo scambio accesissimo tra Fabrizio Biasin e Franco Ordine.

Biasin: “Franco, mi chiedono perché ce l’hai con l’Inter visto che sei così imparziale”. Ordine replica- immagine 2
Getty Images

Biasin: "Prima del derby l'Inter avrebbe anche una partita non banale contro il Como che qualcosa ti porta via".

Ordine sbraita: "La vogliamo spostare? E allora spostiamola!  Mettiamola in un'altra settimana, spostiamola!".

Biasin: “Franco, mi chiedono perché ce l’hai con l’Inter visto che sei così imparziale”. Ordine replica- immagine 3
Getty Images

Biasin: "Franco sei tu quello dei calendari dispettosi. Tra l'altro io incontro un sacco di gente che mi dice: "Ma perché Franco Ordine ce l'ha così tanto con l'Inter pur essendo così imparziale?". E io non conosco la risposta".

Ordine: "Sai perché non conosci la risposta? Perché sei in cattiva fede. Sei un cattivone".

Leggi anche
Panatta, sfogo contro Chivu: “Che vuole un monumento? Ha preso la sveglia. Abbiamo sempre...
Adani è sicuro: “L’Inter deve cambiare e sul mercato deve prendere…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA