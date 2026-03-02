Lele Adani, ex calciatore, intervenuto al tavolo della Domenica Sportiva, ha analizzato così l'Inter di Cristian Chivu anche in ottica futura: "L'Inter deve cambiare un po' qualcosa: un po' ovunque, c'è qualche giocatore che ha qualche anno, dietro e qualcuno in mezzo. Poi l'Inter ha dimostrato di lavorare sempre bene: io penso che debba lavorare inserendo un altro piano tattico di gara e questo lo fai inserendo giocatori da uno contro uno.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Adani è sicuro: “L’Inter deve cambiare e sul mercato deve prendere…”
ultimora
Adani è sicuro: “L’Inter deve cambiare e sul mercato deve prendere…”
Lele Adani, ex calciatore, intervenuto al tavolo della Domenica Sportiva, ha analizzato così l'Inter di Cristian Chivu anche in ottica futura
L'Inter gioca bene, quello che sa fare lo fa benissimo: ma c'è un altro calcio, quello europeo, e c'è un'altra apertura che uno deve avere in un grande club che ti deve permettere di variare. Tanto è vero che lui spesso cambia e gioca con tre punte, ma non ha nessuno che sa andare sull'esterno: ha Luis Henrique ala adattato a quinto o punte che vanno a fare gli esterni, ma Thuram non lo fa volentieri.
Bonny lo fa volentieri perché è giovane: ma un paio di acquisti lì vanno fatti per variare il modo di attaccare dell'Inter. Questo gioco comincia da Conte, l'Inter lo riconosce bene: i giocatori sono tutti cresciuti con questo gioco ma bisogna variare perché le idee invecchiano presto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA