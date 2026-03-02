Lele Adani, ex calciatore, intervenuto al tavolo della Domenica Sportiva, ha analizzato così l'Inter di Cristian Chivu anche in ottica futura

Marco Astori Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 09:18)

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto al tavolo della Domenica Sportiva, ha analizzato così l'Inter di Cristian Chivu anche in ottica futura: "L'Inter deve cambiare un po' qualcosa: un po' ovunque, c'è qualche giocatore che ha qualche anno, dietro e qualcuno in mezzo. Poi l'Inter ha dimostrato di lavorare sempre bene: io penso che debba lavorare inserendo un altro piano tattico di gara e questo lo fai inserendo giocatori da uno contro uno.

L'Inter gioca bene, quello che sa fare lo fa benissimo: ma c'è un altro calcio, quello europeo, e c'è un'altra apertura che uno deve avere in un grande club che ti deve permettere di variare. Tanto è vero che lui spesso cambia e gioca con tre punte, ma non ha nessuno che sa andare sull'esterno: ha Luis Henrique ala adattato a quinto o punte che vanno a fare gli esterni, ma Thuram non lo fa volentieri.

Bonny lo fa volentieri perché è giovane: ma un paio di acquisti lì vanno fatti per variare il modo di attaccare dell'Inter. Questo gioco comincia da Conte, l'Inter lo riconosce bene: i giocatori sono tutti cresciuti con questo gioco ma bisogna variare perché le idee invecchiano presto".