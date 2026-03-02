Trevisani: “Inter corazzata, derby da scudetto. Milan? Allegri finalmente…”

"Il Milan ha sbagliato gol facili con la Cremonese, ma ha sempre fatto fatica con le piccole. In quelle situazioni c'è bisogno di una qualità di gioco importante e spesso il Milan questa qualità la perde.

Ma finalmente e per una volta almeno Allegri è passato al tridente. La squadra ha dimostrato che questa può essere la soluzione, si può puntare sulle tre punte. Il derby poi è praticamente una finale: dovesse vincere il Milan ci sarebbe magari ancora qualcosa da dire. L'Inter dà la sensazione di essere comunque una corazzata, anche in partite come quella con il Genoa. Se l'Inter vince il derby è campione d'Italia. Se il Milan invece va a -7 non si sa mai come può finire".