Sul canale Twitch di FCIN1908.it, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito: “Evidentemente se si è creato tutto questo attorno a lui, è perché fa intravedere possibilità non comuni. Ha 20 anni e ha esordito in Serie A, Champions e Nazionale, segnando in A e Nazionale. Non va per forza paragonato a Vieri, Toni o Altobelli, ma nel presente sta dimostrando di poter stare ad alto livello nel suo club e nella sua Nazionale. Un grande punto di partenza.