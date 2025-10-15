Sul canale Twitch di FCIN1908.it, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito: “Evidentemente se si è creato tutto questo attorno a lui, è perché fa intravedere possibilità non comuni. Ha 20 anni e ha esordito in Serie A, Champions e Nazionale, segnando in A e Nazionale. Non va per forza paragonato a Vieri, Toni o Altobelli, ma nel presente sta dimostrando di poter stare ad alto livello nel suo club e nella sua Nazionale. Un grande punto di partenza.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Biasin: “Pio non va per forza paragonato a Vieri o Toni o altri. Basta osservarlo per capire che…”
ultimora
Biasin: “Pio non va per forza paragonato a Vieri o Toni o altri. Basta osservarlo per capire che…”
Sul canale Twitch di FCIN1908.it, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito
Tutto il tran-tran attorno a lui? Se potessi dargli un consiglio, gli direi di stare sereno e tranquillo. Di solito l’odio o amore lo attira il giocatore che aizza le folle con atteggiamenti sbagliati, cosa che non è Pio Esposito. Basta osservarlo: non è un provocatore, quando segna non esulta neanche particolarmente, ha l’immagine del bravo ragazzo. Mi sembra sia abbastanza strutturato per fregarsene di tutto”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA