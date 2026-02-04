"Diouf ha l'attitudine di vedere molto la porta. Ha fatto fatica a farsi notare, ma sta conquistando minuti e fiducia. E anche stasera ha fatto vedere di avere capacità in zona gol. Frattesi? Ha provato a dare il suo contributo. Ogni volta prova a mettercela tutta. Uno ha sempre in mente la sua prima stagione all'Inter, quando riusciva a incidere di più".