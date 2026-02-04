Negli studi Mediaset, Fabrizio Biasin ha commentato così la vittoria dell'Inter in Coppa Italia contro il Torino all'U-Power di Monza:
Biasin: “Frattesi? Chivu gli dà occasioni, deve tornare a incidere. Diouf vede la porta”
"Diouf ha l'attitudine di vedere molto la porta. Ha fatto fatica a farsi notare, ma sta conquistando minuti e fiducia. E anche stasera ha fatto vedere di avere capacità in zona gol. Frattesi? Ha provato a dare il suo contributo. Ogni volta prova a mettercela tutta. Uno ha sempre in mente la sua prima stagione all'Inter, quando riusciva a incidere di più".
"Essendo rimasto, credo voglia provare a fare ciò che non è riuscito a fare in questa prima parte di stagione, e credo che Chivu le sue occasioni gliele darà. Scudetto? Da agosto penso che il Milan possa competere fino alla fine. Allegri è riuscito a rendere questa squadra un vero gruppo. Quella rossonera è una squadra forte".
(Fonte: Sport Mediaset)
