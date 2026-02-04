L'Inter e la Coppa Italia attirano ospiti illustri... e internazionali. Ad assistere alla partita contro il Torino all'U-Power Stadium di Monza, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, c'è infatti anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, noto tifoso nerazzurro.
Nella serata di ieri, il numero uno del calcio mondiale si è intrattenuto a cena con Beppe Marotta, presidente nerazzurro, Suwarso, presidente del Como, e Galliani, ex ad del Milan.
Una sosta italiana, dunque, proseguita oggi: sarà anche Coppa Italia, ma Gianni Infantino, se può, la sua Inter non se la perde mai.
