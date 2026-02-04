FC Inter 1908
Galante: “L’Inter ha fatto una partita sufficiente. Mi è piaciuto l’inserimento dei giovani”

Al termine di Inter-Torino Fabio Galante ha commentato la vittoria della squadra di Chivu ai microfoni di Sky Sport
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Grazie ai gol di Bonny e Diouf, l'Inter ha battuto il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia ed è approdata in semifinale dove adesso attende la vincente tra Como e Napoli.

Al termine della gara Fabio Galante ha commentato la vittoria della squadra di Chivu ai microfoni di Sky Sport. "L'Inter ha fatto una partita sufficiente. Mi è piaciuto l'inserimento di questi giovani e questo è importante. È stata una serata importante, c'è stato il passaggio del turno".

(Sky Sport)

