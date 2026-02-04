Grazie ai gol di Bonny e Diouf, l'Inter ha battuto il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia ed è approdata in semifinale dove adesso attende la vincente tra Como e Napoli.
Galante: “L’Inter ha fatto una partita sufficiente. Mi è piaciuto l’inserimento dei giovani”
Al termine di Inter-Torino Fabio Galante ha commentato la vittoria della squadra di Chivu ai microfoni di Sky Sport
Al termine della gara Fabio Galante ha commentato la vittoria della squadra di Chivu ai microfoni di Sky Sport. "L'Inter ha fatto una partita sufficiente. Mi è piaciuto l'inserimento di questi giovani e questo è importante. È stata una serata importante, c'è stato il passaggio del turno".
