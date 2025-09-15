Fabrizio Biasin, ospite di Pressing, ha parlato dei temi caldi in casa nerazzurra dopo la sconfitta con la Juventus. Questo il suo punto di vista: "Thuram? Si fa quella risata col fratello credo perché pensava che l’arbitro annullasse il gol. Nel momento in cui si arriva a un’estate non semplice, in una partita in cui i tifosi dell’Inter sentono più di tutte le altre, la non esultanza è difficile da far passare, anche più del dialogo con fratello. Quando ho visto che non esultava ho pensato che avesse fischiato qualcosa l’arbitro. I tifosi dell’Inter vogliono vedere entusiasmo, non festeggiando invece per quel gol ha fatto passare un cattivo segnale".

Sulla partita, ha poi aggiunto: “L’Inter negli ultimi 10’ avrebbe dovuto porre maggiore attenzione, non è la prima volta che si lascia fregare nel finale. Era successo anche con inzaghi. Non è stata un’Inter pessima, ha giocato a tratti un buon calcio, ma è un po’ superficiale in certe fasi della gara e si perde. Non posso pensare che una squadra che viene da due finali di Champions League sia così superficiale. Forse si poteva fare qualcosa in più sul mercato, forse l’allenatore non ha tanta esperienza, ma si deve puntare il dito sui giocatori: troppi giocatori importanti si addormentano nei momenti chiave della partita”.