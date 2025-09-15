Cosa si sono detti Marcus Thuram e Khephren Thuram in quel siparietto catturato nel finale di Juventus-Inter? Se lo sono chiesti a lungo i tifosi nerazzurri, colpiti dal sorriso del loro attaccante. Un gesto che non è assolutamente passato inosservato, perché arrivato proprio nel momento in cui tutto il resto nella squadra era piombato nello sconforto più totale. Andrea Ranocchia, presente negli studi di Pressing, ha svelato quello che sarebbe stato il botta e risposta tra i due calciatori sconfinato in quella reazione.
Cosa si sono detti i fratelli Thuram? Lo rivela Ranocchia: "Ridevano perché…"
Cosa si sono detti i fratelli Thuram? Lo rivela Ranocchia: “Ridevano perché…”
L'ex capitano nerazzurro ha raccontato quello che sarebbe successo nell'episodio con i due francesi protagonisti
L'ex capitano nerazzurro è tornato sull'episodio, raccontando ciò che ha raccolto all'interno dell'ambiente nerazzurro. "La risata di Marcus Thuram con suo fratello Khephren in quel momento così importante di Juve-Inter? Non si dice la fonte, ma so che gli ha detto ‘dai, dici la verità, hai fatto fallo”. Non ha preso il momento giusto, ma è così, nel bene e nel male", ha detto.
