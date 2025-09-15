Cosa si sono detti Marcus Thuram e Khephren Thuram in quel siparietto catturato nel finale di Juventus-Inter? Se lo sono chiesti a lungo i tifosi nerazzurri, colpiti dal sorriso del loro attaccante. Un gesto che non è assolutamente passato inosservato, perché arrivato proprio nel momento in cui tutto il resto nella squadra era piombato nello sconforto più totale. Andrea Ranocchia, presente negli studi di Pressing, ha svelato quello che sarebbe stato il botta e risposta tra i due calciatori sconfinato in quella reazione.