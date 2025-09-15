FC Inter 1908
Criscitiello: "Ausilio aveva chiuso quest'allenatore, no di Marotta". Non è Fabregas

Criscitiello: “Ausilio aveva chiuso quest’allenatore, no di Marotta”. Non è Fabregas

Il direttore di Sportitalia ha raccontato come Beppe Marotta, secondo le sue fonti, avrebbe respinto una candidatura addirittura chiusa dal ds Piero Ausilio
Marco Astori
Retroscena riguardante la panchina dell'Inter raccontato da Michele Criscitiello.

Il direttore di Sportitalia, nel suo consueto editoriale del lunedì, ha raccontato come Beppe Marotta, secondo le sue fonti, avrebbe respinto una candidatura addirittura chiusa dal ds Piero Ausilio.

Si legge: "Se non sai che Inzaghi ha già l’accordo con gli arabi significa che sei distratto. Se vai a Londra da Fabregas e resta a Como significa che non hai appeal. Se prendi Chivu è perché ti fai trovare impreparato e non accetti l’alternativa che ti aveva proposto Ausilio. Piero chiude De Zerbi, Marotta prende Chivu. Chi è causa del suo male pianga se stesso".

