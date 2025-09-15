Retroscena riguardante la panchina dell'Inter raccontato da Michele Criscitiello.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Criscitiello: “Ausilio aveva chiuso quest’allenatore, no di Marotta”. Non è Fabregas
ultimora
Criscitiello: “Ausilio aveva chiuso quest’allenatore, no di Marotta”. Non è Fabregas
Il direttore di Sportitalia ha raccontato come Beppe Marotta, secondo le sue fonti, avrebbe respinto una candidatura addirittura chiusa dal ds Piero Ausilio
Il direttore di Sportitalia, nel suo consueto editoriale del lunedì, ha raccontato come Beppe Marotta, secondo le sue fonti, avrebbe respinto una candidatura addirittura chiusa dal ds Piero Ausilio.
Si legge: "Se non sai che Inzaghi ha già l’accordo con gli arabi significa che sei distratto. Se vai a Londra da Fabregas e resta a Como significa che non hai appeal. Se prendi Chivu è perché ti fai trovare impreparato e non accetti l’alternativa che ti aveva proposto Ausilio. Piero chiude De Zerbi, Marotta prende Chivu. Chi è causa del suo male pianga se stesso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA