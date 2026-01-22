Antonio Cassano pazzo di Petar Sucic. A Viva el Futbol, l’ex attaccante ha elogiato il centrocampista croato dell’Inter.
Cassano pazzo di Sucic: “Grandissimo talento, per come usa la suola mi ricorda molto…”
Antonio Cassano pazzo di Petar Sucic: così l'ex attaccante ha elogiato a Viva el Futbol il centrocampista dell'Inter
”Sucic è un talento, un grandissimo calciatore. Ricordo il gol con la Fiorentina, tante movenze che ha, per come utilizza la suola mi ricorda molto Robert Prosinecki. Lele (Adani, ndr) me lo ricorda davvero molto, Sucic è un talento”.
