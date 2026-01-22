FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cassano pazzo di Sucic: “Grandissimo talento, per come usa la suola mi ricorda molto…”

ultimora

Cassano pazzo di Sucic: “Grandissimo talento, per come usa la suola mi ricorda molto…”

Cassano pazzo di Sucic: “Grandissimo talento, per come usa la suola mi ricorda molto…” - immagine 1
Antonio Cassano pazzo di Petar Sucic: così l'ex attaccante ha elogiato a Viva el Futbol il centrocampista dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Cassano pazzo di Sucic: “Grandissimo talento, per come usa la suola mi ricorda molto…”- immagine 2
Getty Images

Antonio Cassano pazzo di Petar Sucic. A Viva el Futbol, l’ex attaccante ha elogiato il centrocampista croato dell’Inter.

Cassano pazzo di Sucic: “Grandissimo talento, per come usa la suola mi ricorda molto…”- immagine 3
Getty Images

”Sucic è un talento, un grandissimo calciatore. Ricordo il gol con la Fiorentina, tante movenze che ha, per come utilizza la suola mi ricorda molto Robert Prosinecki. Lele (Adani, ndr) me lo ricorda davvero molto, Sucic è un talento”.

Leggi anche
Inter, bilancio ampiamente favorevole contro il Pisa: i precedenti in Serie A
Sabatini: “Inter, peggio di così era quasi impossibile. E dico che Barella…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA