Marco Macca Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 13:02)

L'Inter ha affrontato la capolista in Premier League, l'Arsenal, e ne è uscita con una netta sconfitta a San Siro. Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport, ha sottolineato la differenza esistente al momento tra i due campionati:

"A un certo punto della partita, l'Arsenal ha fatto entrare Gabriel, Rice (capitano dell'Inghilterra), Martinelli, Gyokeres. Hanno speso 350 milioni in estate. La differenza è evidente. Il nostro calcio non è al livello di quello inglese, è vero. Ormai in Europa se la giocano cinque squadre inglesi, Real Madrid, Barcellona, PSG e Bayern Monaco. C'è un grosso divario. Non si può competere così. Tu vai con le idee, loro dicono 'Chi sono i più forti?'. E poi li prendono".

"Scontri diretti? E' una questione di struttura. L'Inter è una squadra asimmetrica: a sinistra va a 90 all'ora, a destra a 30. Nessuno vuole dare la croce addosso a un solo giocatore, ma se giochi nell'Inter e ti arriva un pallone dentro per crossarlo di prima, tu ci devi provare. Magari poi sbagli, ma ci devi provare. Non puoi sempre arrivare lì e ricominciare da dietro. L'Inter a destra non produce. E poi hai la sensazione che dopo il 65° inizi a calare. Lautaro? Al momento con Pio Esposito rende di più. Thuram è un giocatore pazzesco, ma...".

(Fonte: Sky Sport)