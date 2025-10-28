Intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, Fabrizio Biasin è tornato su Napoli-Inter e sulle polemiche post partita. "Il rigore indirizza la partita ed è indiscutibile, è un inedito del calcio, io non avevo mai visto un rigore fischiato dal guardalinee ed è normale quindi che un dirigente venga a parlare. Rigorini? Aboliamo questo termine, questo non è proprio rigore".

"Marotta tutela Chivu? Tanti dirigenti lo hanno fatto anche con lui, anche se lui lo dimentica. Conte lo scorso anno parlava del bene del calcio per tutta la categoria? Ora poteva fare lo stesso. Non si è mai visto nel 2025 che il guardalinee decide davanti sull’arbitro. Qui il guardalinee non può imporsi rispetto all’arbitro e far decidere al rigore. Pronostico scudetto? Dico 40 % Milan e 30 % Inter e Napoli. Milan primo, Inter e Napoli per il secondo posto, avevo pronosticato anche il Como subito dietro ma la Roma che ancora non è ancora Gasperiniana può fare molto bene”.