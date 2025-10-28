Il Ninja parla poi di alcuni compagni con cui ha condiviso lo spogliatoio a Milano. "All'Inter ho giocato con Lautaro quando non era ancora l'attaccante titolare e non era una prima scelta. In quel momento non avevamo un attaccante titolare chiaro, invece ora è uno dei migliori attaccanti del mondo. Quando lo vedevi pensavi che aveva tante qualità e pensavo addirittura che sotto certi aspetti fosse meglio di Icardi. Mauro è davvero un attaccante da area di rigore, Lautaro invece è più un punto di collegamento tra attacco e centrocampo. Ho giocato con Brozovic che per me è un ottimo calciatore, ho giocato con Perisic che ancora oggi puoi vedere quello che fa al Psv, ha 36 anni ma è una macchina".