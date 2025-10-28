fcinter1908 ultimora Nainggolan: “Inter, perché me ne andai. Lautaro meglio di Icardi in certi aspetti. Brozovic…”

Radja Nainggolan, protagonista dell'ultima puntata del podcast 'Take a seat', ha trattato diversi argomenti
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Radja Nainggolan è stato il protagonista dell'ultima puntata del podcast di Junior Vertongen, 'Take a seat'. L'ex centrocampista nerazzurro ha fortemente criticato Roberto Martinez, c.t. del Belgio tra il 2016 e il 2022. "Mi ha scaricato senza motivo. Le sue ragioni per me rimangono una stronzata. Perché, secondo me, non è un esperto di calcio ed è un pessimo allenatore".

Getty Images

"Chi dice di essere un buon allenatore non sa niente di calcio. Un buon allenatore è qualcuno che dà un'idea alla squadra. E con Martínez, il Belgio non ha mai avuto un'idea. Ogni volta che eravamo in difficoltà, la soluzione arrivava dalla qualità individuale. Non c'era niente in quella squadra in termini di stile di gioco. E questa è la pura verità. Bisogna essere autocritici. Lui non lo è mai stato. Per esempio, quando all'Inter ero la settima scelta con Conte, me ne sono andato. Ma per me Antonio è un allenatore di alto livello. E ho avuto anche allenatori con cui ho giocato e che sono stati pessimi allenatori".

Getty Images

Il Ninja parla poi di alcuni compagni con cui ha condiviso lo spogliatoio a Milano. "All'Inter ho giocato con Lautaro quando non era ancora l'attaccante titolare e non era una prima scelta. In quel momento non avevamo un attaccante titolare chiaro, invece ora è uno dei migliori attaccanti del mondo. Quando lo vedevi pensavi che aveva tante qualità e pensavo addirittura che sotto certi aspetti fosse meglio di Icardi. Mauro è davvero un attaccante da area di rigore, Lautaro invece è più un punto di collegamento tra attacco e centrocampo. Ho giocato con Brozovic che per me è un ottimo calciatore, ho giocato con Perisic che ancora oggi puoi vedere quello che fa al Psv, ha 36 anni ma è una macchina".

(YouTube Junior Vertongen)

