Gianni Pampinella Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 17:21)

Intervenuto ai microfoni di Firenze Viola, l'ex ad dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato della gara tra nerazzurri e Fiorentina.

"Non mi aspettavo questo inizio da parte delle due squadre. Per quanto riguarda l'Inter è una sorpresa in positivo. Chivu lo avevo come calciatore, è sempre stato un uomo di grande serietà e professionalità, poi ha fatto un gran percorso da tecnico delle giovanili, avevo paura che avesse bisogno di un rodaggio maggiore in Serie A, invece sta facendo subito bene; per quanto riguarda la Fiorentina non me l'aspettavo e mi ha sorpreso in negativo".

Da dirigente darebbe ancora fiducia a Stefano Pioli? — "Questo è un caso particolare. Questo allenatore ha una storia ed esperienza, non c'è da mettere solo lui sotto accusa. Ha bisogno di maggior tempo per lavorare su questa squadra. Io continuerei con Pioli, anche perché le alternative non ci sono".

Lei si è legato per tanti anni a un presidente-tifoso come Massimo Moratti. — "Questa è un'evoluzione obbligata. Il calcio ormai è solo un business ed entrano solo proprietà che vogliono fare business. Il modello è quello americano e infatti i fondi sono quasi tutti americani, poi si bloccano perché la burocrazia italiana blocca tutto. Io dico che uomini di calcio bravi in Italia ci sono, guardiamo proprio l'Inter con Marotta, o Galliani. C'è bisogno di molte altre figure simili. Purtroppo è finito il calcio dei mecenati appassionati della squadra, che alla fine hanno ceduto perché i costi sono troppi".

Cosa ne pensa di Rocco Commisso? E cosa si aspetta dalla partita di domani sera? — "Parlando di Commisso, non ho avuto il piacere di conoscerlo ma l'ho seguito. Credo che abbia operato molto bene, anche se è stato sempre ostacolato dalla mancanza di volontà che c'è in Italia di sposare le sue idee e la voglia di nuove infrastrutture, è stato molto bravo a resistere per adesso ma non mi sembra che lo stadio di Firenze sia pronto. Per quanto riguarda la partita mi aspetto una sfida combattuta, l'Inter sarà avvelenata dopo quanto successo a Napoli. Penso che anche la Fiorentina farà una grande partita".

