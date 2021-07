Biasin: “Sensazione che Inter-Nandez si farà. E novità in arrivo su un altro nome”

Così il giornalista sul mercato Inter: "Sul piatto le questioni Nandez e Nainggolan. Premessa: la sensazione è che alla fine il doppio affare si farà"

Nel corso del suo consueto editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, che ha in ballo diverse trattative con il Cagliari: "Sul piatto le questioni Nandez e Nainggolan. Premessa: la sensazione è che alla fine il doppio affare si farà. Svolgimento: al momento, l’incastro, non c’è. E se per l’uruguaiano dev’essere il club sardo a fare un passo (l’Inter, nel presente, può mettere sul piatto pochissimi quattrini), per il belga… Pure. I nerazzurri hanno offerto il giocatore, Giulini prende tempo. Ma, ripetiamo, la sensazione è che sia solo questione di tempo. Ah, in settimana a Milano sbarca l’agente di Bellerin: novità in arrivo...".