il Messaggero – Arsenal apre al prestito per Bellerin. “Serve ultimo sforzo Inter”

Nahitan Nandez ed Hector Bellerin sono i due nomi caldi per il calciomercato in entrata per l'Inter: le ultime

Matteo Pifferi

Nahitan Nandez ed Hector Bellerin sono i due nomi caldi per il calciomercato in entrata per l'Inter. Stando a quanto riportato da il Messaggero, ci sono novità per l'esterno spagnolo. Bellerin, infatti, "è da tempo in parola con i nerazzurri e, negli ultimi giorni, ha registrato anche l'apertura dell'Arsenal al trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Ora, però, i nerazzurri devono effettuare un ultimo sforzo, ovvero inserire una sorta di obbligo o un prestito oneroso", si legge.

Per Nandez, invece, sono giorni importanti. Oggi si è tenuto un vertice nella sede dell'Inter con le due società che stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con Nainggolan che diventerà, poi, un giocatore del Cagliari. Si è parlato anche di Pinamonti ma l'ostacolo resta un problema.