Biasin: “Skriniar? Non credo che la Juve debba andare sul mercato. Può giocare Kalulu centrale”

Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto a radio Sportiva, ha commentato l'infortunio di Bremer e l'interessamento bianconero per l'ex Inter:

«Non credo che la #Juventus debba andare sul mercato. Rimetterei Kalulu al suo posto. Lo abbiamo visto giocare in un ruolo che non è propriamente il suo e io credo che il meglio lui lo possa dare in difesa. E magari dare più spazio a Joao Mario».