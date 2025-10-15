Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto a radio Sportiva, ha commentato l'infortunio di Bremer e l'interessamento bianconero per l'ex Inter:
Biasin: “Skriniar? Non credo che la Juve debba andare sul mercato. Può giocare Kalulu centrale”
Il giornalista, intervenuto a radio Sportiva, ha commentato l'infortunio di Bremer e l'interessamento bianconero per l'ex Inter
«Non credo che la #Juventus debba andare sul mercato. Rimetterei Kalulu al suo posto. Lo abbiamo visto giocare in un ruolo che non è propriamente il suo e io credo che il meglio lui lo possa dare in difesa. E magari dare più spazio a Joao Mario».
