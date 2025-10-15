FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Skriniar? Non credo che la Juve debba andare sul mercato. Può giocare Kalulu centrale”

ultimora

Biasin: “Skriniar? Non credo che la Juve debba andare sul mercato. Può giocare Kalulu centrale”

Biasin: “Skriniar? Non credo che la Juve debba andare sul mercato. Può giocare Kalulu centrale” - immagine 1
Il giornalista, intervenuto a radio Sportiva, ha commentato l'infortunio di Bremer e l'interessamento bianconero per l'ex Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto a radio Sportiva, ha commentato l'infortunio di Bremer e l'interessamento bianconero per l'ex Inter:

Biasin: “Skriniar? Non credo che la Juve debba andare sul mercato. Può giocare Kalulu centrale”- immagine 2

«Non credo che la #Juventus debba andare sul mercato. Rimetterei Kalulu al suo posto. Lo abbiamo visto giocare in un ruolo che non è propriamente il suo e io credo che il meglio lui lo possa dare in difesa. E magari dare più spazio a Joao Mario».

Leggi anche
Stramaccioni: “Ingresso Esposito ha alzato la squadra. Ecco perché ha sbagliato quel...
Bloomberg – Oaktree, Brookfield pronta ad acquistare ultime quote per 3mld: “Marchio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA