Stramaccioni: “Ingresso Esposito ha alzato la squadra. Ecco perché ha sbagliato quel gol”

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, ha parlato così della prestazione di Francesco Pio Esposito contro Israele
Marco Astori
Marco Astori 

Intervenuto negli studi di Rai Sport, Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, ha parlato così della prestazione di Francesco Pio Esposito contro Israele: "Con tutto il rispetto per la partita di Raspadori, ma l'ingresso di Esposito ha alzato il baricentro della squadra, che ha trovato un giocatore abile nelle scelte di mantenimento del pallone.

Pio Esposito
Quel lavoro fondamentale contro avversati così fastidiosi quando hanno la palla: l'unico neo è quel gol, peccato ma può capitare. Probabilmente ha avuto un po' il braccino: era così concentrato a tenerla bassa, che secondo me non è riuscito ad angolarla come voleva".

