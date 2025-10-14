Intervenuto negli studi di Rai Sport, Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, ha parlato così della prestazione di Francesco Pio Esposito contro Israele: "Con tutto il rispetto per la partita di Raspadori, ma l'ingresso di Esposito ha alzato il baricentro della squadra, che ha trovato un giocatore abile nelle scelte di mantenimento del pallone.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Stramaccioni: “Ingresso Esposito ha alzato la squadra. Ecco perché ha sbagliato quel gol”
ultimora
Stramaccioni: “Ingresso Esposito ha alzato la squadra. Ecco perché ha sbagliato quel gol”
Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, ha parlato così della prestazione di Francesco Pio Esposito contro Israele
Quel lavoro fondamentale contro avversati così fastidiosi quando hanno la palla: l'unico neo è quel gol, peccato ma può capitare. Probabilmente ha avuto un po' il braccino: era così concentrato a tenerla bassa, che secondo me non è riuscito ad angolarla come voleva".
© RIPRODUZIONE RISERVATA