Bloomberg – Oaktree, Brookfield pronta ad acquistare ultime quote per 3mld: “Marchio crescerà”

Potrebbe presto cambiare l'assetto azionario di Oaktree Capital Managment, fondo d'investimento USA proprietario anche dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca 

Potrebbe presto cambiare l'assetto azionario di Oaktree Capital Managment, fondo d'investimento USA che dal maggio del 2024 è proprietario anche dell'Inter.

Dopo aver iniziato la scalata 6 anni fa, infatti, la controllante Brookfield Asset Management, multinazionale canadese, è pronta a rilevare il restante 26% della società ancora in mano ai soci fondatori di Oaktree per una somma che si aggirerà attorno ai 3 miliardi di euro, portando così la valutazione complessiva del fondo californiano a circa 11,5 miliardi. A riferire il tutto è Bloomberg, secondo cui le operazioni dovrebbero essere finalizzate entro l'inizio del prossimo anno:

"Con questo allineamento più stretto, Oaktree continuerà a essere al centro della strategia creditizia di Brookfield, e vediamo grandi opportunità per far crescere il marchio ed espandere ciò che possiamo offrire insieme ai nostri clienti", ha dichiarato Howard Marks, tra i soci fondatori di Oaktree. "Questo passo ci consentirà di ampliare la nostra divisione creditizia, rafforzare la collaborazione tra le diverse aree di business e migliorare la nostra capacità di generare valore a lungo termine per gli investitori", ha detto invece Bruce Flatt, amministratore delegato di Brookfield Corporation

