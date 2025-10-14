Dopo aver iniziato la scalata 6 anni fa, infatti, la controllante Brookfield Asset Management, multinazionale canadese, è pronta a rilevare il restante 26% della società ancora in mano ai soci fondatori di Oaktree per una somma che si aggirerà attorno ai 3 miliardi di euro, portando così la valutazione complessiva del fondo californiano a circa 11,5 miliardi. A riferire il tutto è Bloomberg, secondo cui le operazioni dovrebbero essere finalizzate entro l'inizio del prossimo anno:

"Con questo allineamento più stretto, Oaktree continuerà a essere al centro della strategia creditizia di Brookfield, e vediamo grandi opportunità per far crescere il marchio ed espandere ciò che possiamo offrire insieme ai nostri clienti", ha dichiarato Howard Marks, tra i soci fondatori di Oaktree. "Questo passo ci consentirà di ampliare la nostra divisione creditizia, rafforzare la collaborazione tra le diverse aree di business e migliorare la nostra capacità di generare valore a lungo termine per gli investitori", ha detto invece Bruce Flatt, amministratore delegato di Brookfield Corporation