FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Inutile invocare la Superlega: modello Como da copiare perché…”

ultimora

Biasin: “Inutile invocare la Superlega: modello Como da copiare perché…”

Biasin: “Inutile invocare la Superlega: modello Como da copiare perché…” - immagine 1
Il pensiero del giornalista a proposito della squadra che ha tolto il posto a Milan e Juventus in Champions League quest'anno
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Fabrizio Biasin, nel corso del suo intervento di oggi su Radio Sportiva, ha parlato anche del momento che sta attraversando il calcio italiano ed europeo, soffermandosi sui responsi dell'ultimo campionato di Serie A. Qui le sue considerazioni:

Biasin: “Inutile invocare la Superlega: modello Como da copiare perché…”- immagine 2
GENOA, ITALY - APRIL 26: Cesc Fabregas, head coach of Como (right), gives an interview prior to kick-off in the Serie A match between Genoa CFC and Como 1907 at Luigi Ferraris Stadium on April 26, 2026 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

«Inutile invocare la Superlega. Il Como in Champions non è un danno, ma un modello da copiare: spendono bene, crescono all'estero e meritano il posto sul campo. Le grandi che falliscono devono fare autocritica: hanno investito più del Como, ma lo hanno fatto male».

Leggi anche
Padovan: “Prossimo campionato? Inter favorita ma vedo un duello con…”
Bruscolotti: “De Bruyne? Parole brutte su Conte. E Allegri porterà…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA