Biasin: “Inutile invocare la Superlega: modello Como da copiare perché…”

Il pensiero del giornalista a proposito della squadra che ha tolto il posto a Milan e Juventus in Champions League quest'anno

Fabrizio Biasin, nel corso del suo intervento di oggi su Radio Sportiva, ha parlato anche del momento che sta attraversando il calcio italiano ed europeo, soffermandosi sui responsi dell'ultimo campionato di Serie A. Qui le sue considerazioni:

«Inutile invocare la Superlega. Il Como in Champions non è un danno, ma un modello da copiare: spendono bene, crescono all'estero e meritano il posto sul campo. Le grandi che falliscono devono fare autocritica: hanno investito più del Como, ma lo hanno fatto male».