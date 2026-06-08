Bruscolotti: “De Bruyne? Parole brutte su Conte. E Allegri porterà…”

“Le sue parole non mi sono piaciute, sono state brutte. Certi discorsi non esistono: determinate cose si dicono in faccia, non da lontano. Se lui e Lukaku vanno via, non succede il finimondo: i calciatori ci sono. Se c’è qualcosa da perdere, la perdono loro: ciò che trovano a Napoli, altrove non esiste. Se vogliono andare via, pazienza: via uno, ne arriva un altro”.

Su Allegri

"È sicuramente un allenatore che ha vinto ed ha una sua importanza, porta esperienza. La rosa del Napoli non è da buttare: se ha ottenuto un secondo posto nonostante tutte le situazioni che ha vissuto vuol dire che i calciatori si sono. Si parla di un addio di Anguissa: se parte qualcuno di importante, va sostituito nel modo migliore”