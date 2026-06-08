"Sarebbe un problema sia per il Napoli che per Allegri se l'operazione dovesse saltare, ma non credo accadrà", dice Padovan

Matteo Pifferi Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 19:46)

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Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per parlare di Allegri: "Sarebbe un problema sia per il Napoli che per Allegri se l'operazione dovesse saltare, ma non credo accadrà. La situazione con il Milan sembra soprattutto burocratica, legata alla buonuscita e alla risoluzione del contratto. Alla fine penso che si troverà un accordo e che non ci saranno sorprese".

In Italia si continua a preferire allenatori più esperti?

"Sì, resiste una generazione di allenatori più anziani che continua a imporsi. Non significa che non abbiano più nulla da dare, ma credo sia giusto lasciare spazio anche ai giovani. È un discorso che riguarda il calcio e più in generale tutto il Paese".

Chi vede favorito per il prossimo campionato?

"L'Inter resta il punto di riferimento perché ha vinto e si sta già rinforzando, ma vedo ancora un duello tra Inter e Napoli. Le altre grandi, al momento, mi sembrano più indietro. Il Milan è molto in ritardo, la Roma è bloccata da questioni economiche e il Como continuerà a essere una sorpresa".

Che idea si è fatto della separazione tra Conte e De Laurentiis?

"Credo che entrambi siano rimasti dispiaciuti, ma che fosse una separazione inevitabile. Conte storicamente resta poco nelle squadre e chiede sempre il massimo. De Laurentiis gli ha garantito investimenti importanti, ma oltre certi limiti il Napoli non può andare.

Il club ha fatto abbastanza per trattenere Conte?

"Il Napoli ha già investito molto, circa 200 milioni nella scorsa stagione. Se Conte cercava ulteriori garanzie, difficilmente avrebbe potuto trovarle in Italia. Per questo ritengo che il club abbia fatto il massimo possibile".