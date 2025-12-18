Fabrizio Biasin, giornalista, è tornato così sugli addii, diversi, di Antonio Conte e Simone Inzaghi all'Inter

Nel corso del suo intervento a QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, è tornato così sugli addii, diversi, di Antonio Conte e Simone Inzaghi all'Inter: "Quando Conte lascia l'Inter, nel mondo nerazzurro c'è un'insoddisfazione: non si sono lasciati bene.