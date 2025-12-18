Nel corso del suo intervento a QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, è tornato così sugli addii, diversi, di Antonio Conte e Simone Inzaghi all'Inter: "Quando Conte lascia l'Inter, nel mondo nerazzurro c'è un'insoddisfazione: non si sono lasciati bene.
Biasin svela: “Addio Inzaghi? Se chiedi ai dirigenti e ai giocatori dell’Inter ti dicono che…”
Fabrizio Biasin, giornalista, è tornato così sugli addii, diversi, di Antonio Conte e Simone Inzaghi all'Inter
Quando se ne va in quella maniera, ti raccontano di momenti non vissuti bene: tutte situazioni che pesavano a livello di spogliatoio. Su Inzaghi, invece, se tu chiedi ai dirigenti e ai giocatori dell'Inter, credimi, non c'è nessuno che gli vuole male".
