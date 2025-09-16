Negli studi di Telelombardia, si è discusso dell'atteggiamento di Marcus Thuram durante Juventus-Inter, soprattutto per la mancata esultanza dopo il provvisorio 3-2 per i nerazzurri. Fabrizio Biasin ha fatto queste considerazioni:

"A me di Thuram non è piaciuta la mancata esultanza. Bisogna sempre capire, al di là dei discorsi sul rispetto per padre e fratello, in che contesto ci si trova: l'Inter viene da tre mesi non belli, difficili, faticosi dal punto di vista ambientale. I tifosi, sotto un certo punto di vista, sono stanchi. Se sei in una delle due partite più sentite dai tifosi nerazzurri e segni, non solo devi esultare, devi stra-esultare".

"Devi dare una scossa all'ambiente: fammi vedere che fai il gol del 3-2 alla Juventus e suoni la carica. E invece... Quella cosa lì è strategicamente sbagliata. Così crei un piccolo danno alla tua squadra. Thuram è comunque una benedizione per l'Inter, spero giochi tutte le partite. Figuriamoci se si può fare a meno di Thuram adesso. Non credo sarà un problema nello spogliatoio".